SERIE C Matteo Marani: "La serie C laboratorio del calcio italiano" Il presidente della Lega Pro a Rimini per la presentazione del nuovo progetto della Casa dei biancorossi ha parlato dei prossimi obiettivi.

In occasione della presentazione del nuovo progetto sulla Casa del Rimini FC, era presente anche il presidente di Lega Pro Matteo Marani:

"Stiamo cercando di avere un po' di progettazione in questa fase, nel senso che abbiamo fatto da qualche mese la Riforma Zola a proposito di giovani, quindi si sposa perfettamente con il progetto portato da Rimini Calcio. La Riforma Zola, che andrà a premiare sempre di più i giovani, sempre di più giovani del proprio settore giovanile, quindi della formazione, perché ci sembra corretto che chi investe nella formazione in qualche modo sia anche aiutato. Ci auguriamo che questo aiuto non sia soltanto da parte nostra e della Lega, ma sia in generale da parte del calcio italiano, che deve riconoscere oggi credo più che mai alla Serie C questo ruolo di grande laboratorio del calcio italiano, come si sta impegnando a fare in modo serio. Contemporaneamente io l'avevo tra l'altro annunciato nel mio programma di rielezione, abbiamo iniziato un po' di tempo i tavoli sul salary cap, diciamo in generale sul controllo costi, perché oggi credo che una Lega, un campionato debba anche avere la responsabilità di stare attenta alle spese"

"I gironi dipendono dalle latitudini, quindi è molto semplice, molto diciamo automatico, è come dire una regola chiara, tra l'altro diciamo si segue proprio con la linea sulla cartina e quello determina i gironi"

La Serie C possiamo dire è il calcio dell'Italia, degli italiani, dei tifosi, della grande tradizione?



"Sicuramente la Serie C è il calcio diciamo del legame con i territori fortissimo, qui in questa terra di Romagna ci sono ottime testimonianze, è il campionato delle persone, il campionato della gente. Tra l'altro quest'anno siamo tornati a giocare molte partite la domenica e pomeriggio, il sabato e pomeriggio, anche proprio per andare in conto diciamo alle esigenze del pubblico, la possibilità di seguire con seguito e passione questa cosa. Abbiamo numeri importanti, confortanti, sta crescendo il pubblico negli stadi già dalla scorsa stagione, crescono gli ascolti, quindi siamo direi soddisfatti, un grande merito va dato alle società, in particolare oggi a Rimini che presenta questo progetto, che secondo me è un progetto che può servire magari anche da stimolo esempio per altre società"

