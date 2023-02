SERIE C Matteo Marani nuovo Presidente di Lega Pro Matteo Marani eletto con 39 voti. Marcel Vulpis 15, due schede bianche e due voti nulli.

Matteo Marani nuovo Presidente di Lega Pro.

59 le società aventi diritto, oltre alla Juventus Next Gen che non può votare, in quanto il club di Torino vota già il Presidente FIGC, non ha preso parte alle elezioni la società Latina. Il giornalista Matteo Marani succede al dimissionario Francesco Ghirelli.

Lunedì scorso era stato ospite di CPiace





