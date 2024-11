SERIE C Matteo Marani: "Una struttura per sviluppare calcio", Sadegholvaad: "Sono ottimista per il futuro del Rimini"

Alla presentazione della nuova casa del Rimini FC anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

"È importante una struttura come questa, un'infrastruttura come questa perché permette di sviluppare calcio. - le parole del presidente di Lega Pro Matteo Marani - Calcio significa settori giovanili, significa ragazzi che andranno ad allenarsi dal prossimo anno, anno e mezzo, insomma in questa nuova bellissima struttura che oggi è stata presentata. Vuol dire un po' andare incontro anche a quella che è la visione nostra come Serie C, cioè quella di puntare sui giovani, investire sui giovani, investire sui vivai, fare formazione e cercare di rendere un pochino più sostenibile il nostro calcio. Noi dobbiamo recuperare un'attenzione importante ai costi e dall'altro lato dobbiamo aiutare a sviluppare il settore giovanile, il calcio giovanile. Tra l'altro direi che le due cose stanno insieme, cioè i giovani sono anche la miglior risorsa per cercare di avere un'attenzione alla parte spese che è molto importante. Quindi direi che nella nuova casa del calcio italiano è importante che ci siano anche impianti e strutture come queste"

Mi permetta la battuta, con una struttura così ci vuole una squadra in un campionato ancora più importante.

"Sì, è chiaro che noi tifosi, dico noi tifosi perché anch'io sono ovviamente uno dei primi tifosi della Rimini Calcio, - ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - sogniamo sempre grandissimi risultati, di stare in vetta alla classifica, però tutto questo non è possibile se non ci sono delle basi, delle fondamenta molto molto concrete. In questo caso devo dire che la Rimini Calcio e la società Responsible hanno dimostrato di volere, come si dice in questi casi, mettere radici sul territorio e questo mi fa ben sperare per il futuro anche della Rimini Calcio".

