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Mattia Gasperoni all'Aquila. Gran colpo del DS Alfio Pelliccioni

L'attaccante del San Marino Calcio Mattia Gasperoni nuovo giocatore dell'Aquila.

di Lorenzo Giardi
15 giu 2026
Mattia Gasperoni (foto archivio RTV)
Mattia Gasperoni (foto archivio RTV)

Mattia Gasperoni è uno dei primi colpi del DS Alfio Pelliccioni all'Aquila. L'attaccante ex San Marino Calcio 26 anni nonostante le vicissitudini societarie della sua ex squadra si è messo particolarmente in luce andando in doppia cifra e dimostrando di essere un serio professionista. Dotato di un ottimo sinistro può giocare in tutti i reparti d'attacco anche se predilige vedere la porta partendo da posizione più defilata. L'Aquila riparte da un giocatore di primissimo piano per la Serie D corteggiato anche da Pistoiese, Prato, Piacenza e Chievo Verona.



 

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