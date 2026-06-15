Mattia Gasperoni all'Aquila. Gran colpo del DS Alfio Pelliccioni

Mattia Gasperoni è uno dei primi colpi del DS Alfio Pelliccioni all'Aquila. L'attaccante ex San Marino Calcio 26 anni nonostante le vicissitudini societarie della sua ex squadra si è messo particolarmente in luce andando in doppia cifra e dimostrando di essere un serio professionista. Dotato di un ottimo sinistro può giocare in tutti i reparti d'attacco anche se predilige vedere la porta partendo da posizione più defilata. L'Aquila riparte da un giocatore di primissimo piano per la Serie D corteggiato anche da Pistoiese, Prato, Piacenza e Chievo Verona.





