Mattia Palma regala la prima vittoria al Pontedera

Il Tropical ospita il Pontedera fermo al palo e con un nuovo allenatore: Gabriele Giannini al posto di Giuseppe Mascara. Le difficoltà dei toscani si vedono eccome squadra timida ed intimorita e il Tropical invece di approfittare regala l’uomo in più agli avversari . Quello che fa Mattia Palma classe 99 al decimo del primo tempo ha del clamoroso.

Espulsione diretta per un intervento del tutto gratuito inspiegabile, senza senso e che, a giochi fatti, risulterà determinante per il risultato finale. Tuttavia, nonostante l’inferiorità, è il portiere ospite Cangane ad essere più volte impegnato. Il Pontedera, con Tobias Del Piero in panchina, alla prima sortita passa: attacco dello spazio a destra, palla dentro e Ortolini rifinisce con il colpo di tacco vincente. Tropical sotto di un uomo e sotto di un gol. La reazione c’è e porta alle conclusioni di Arlotti, Iacovone e il colpo di testa di Brisku alzato in angolo da Cangane. Ripresa il Tropical, nonostante l'inferiorità prende in mano la partita, la domina e va vicinissimo al pareggio: sulla prima conclusione Cangane ancora alla grande, sulla seconda Dante Rossi si divora l’1-1.

Proteste di Roberto Di Maio per una rimessa laterale invertiva e rosso diretto anche per lui. I rossoblu pagano errori grossolani. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Pazzini non benissimo e raddoppio Marie - Sainte. Lo 0-2 è uomo in meno avrebbe steso un toro non il Tropical che la riapre con Iacovone, e prova con tutte le forze a rimetterla in piedi. Tosi per Manuzzi conclusione sulla traversa sul proseguo dell’azione, a porta spalancata i corianini non riescono a spingerla in porta.

Nonostante lo sforzo il pareggio non arriva, al Daniele Grandi di Coriano, Pontedera batte Tropica Coriano 2-1. Una sconfitta evitabilissima e che ha origine dalla pazzesca ingenuità di Palma.









