SERIE D GIRONE D Mattia Palma regala la prima vittoria al Pontedera Una sciocchezza del numero 10 del Tropical Coriano che si fa espellere dopo soli 10 minuti per un fallo gratuito ed evitabilissimo costa la sconfitta al Tropical. Battuto 1-2 in casa dal Pontedera

Il Tropical ospita il Pontedera fermo al palo e con un nuovo allenatore: Gabriele Giannini al posto di Giuseppe Mascara. Le difficoltà dei toscani si vedono eccome squadra timida ed intimorita e il Tropical invece di approfittare regala l’uomo in più agli avversari . Quello che fa Mattia Palma classe 99 al decimo del primo tempo ha del clamoroso.

Espulsione diretta per un intervento del tutto gratuito inspiegabile, senza senso e che, a giochi fatti, risulterà determinante per il risultato finale. Tuttavia, nonostante l’inferiorità, è il portiere ospite Cangane ad essere più volte impegnato. Il Pontedera, con Tobias Del Piero in panchina, alla prima sortita passa: attacco dello spazio a destra, palla dentro e Ortolini rifinisce con il colpo di tacco vincente. Tropical sotto di un uomo e sotto di un gol. La reazione c’è e porta alle conclusioni di Arlotti, Iacovone e il colpo di testa di Brisku alzato in angolo da Cangane. Ripresa il Tropical, nonostante l'inferiorità prende in mano la partita, la domina e va vicinissimo al pareggio: sulla prima conclusione Cangane ancora alla grande, sulla seconda Dante Rossi si divora l’1-1.

Proteste di Roberto Di Maio per una rimessa laterale invertiva e rosso diretto anche per lui. I rossoblu pagano errori grossolani. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Pazzini non benissimo e raddoppio Marie - Sainte. Lo 0-2 è uomo in meno avrebbe steso un toro non il Tropical che la riapre con Iacovone, e prova con tutte le forze a rimetterla in piedi. Tosi per Manuzzi conclusione sulla traversa sul proseguo dell’azione, a porta spalancata i corianini non riescono a spingerla in porta.

Nonostante lo sforzo il pareggio non arriva, al Daniele Grandi di Coriano, Pontedera batte Tropica Coriano 2-1. Una sconfitta evitabilissima e che ha origine dalla pazzesca ingenuità di Palma.



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