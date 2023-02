Mattia Sandri entra nel Rimini

Il Rimini Calcio annuncia l'acquisto del centrocampista Mattia Sandri. Nato a Saluzzo, classe 2001, arriva in prestito dal Potenza, con cui nel Girone C della Serie Cha disputato 14 partite di campionato e una di Coppa Italia mettendo insieme 986 minuti. Nelle due stagioni precedenti, sempre con il club lucano, aveva disputato altre 54 gare impreziosite da tre centri. Uscito dalle giovanili del Torino, Sandri è passato fra i professionisti dopo aver vestito la maglia azzurra delle Nazionali giovanili: centrocampista centrale mancino di 183 centimetri, il 22enne può agire da play basso in un centrocampo a tre ma anche da interno ed è abile sui calci piazzati.

