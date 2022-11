SERIE C Mattioli gol, l'Ancona batte l'Imolese 1-0 Al Del Conero decide una rete nella ripresa in favore dei marchigiani. Espulsi Agyemang e Mezzoni.

Terzo risultato utile di fila dell'Ancona, i marchigiani s'impongono 1-0 contro l'Imolese raccogliendo sette punti nelle ultime tre gare. Per la squadra di Mauro Antonioli è il secondo ko di fila. Prima fase di gioco equilibrata, al 15' scatta il giallo per Agyemang, sarà un cartellino pesante nell'economia della partita. A conferma dell'equilibrio in campo, il primo corner della gara arriva solo al 22' minuto. Lo batte l'Imolese senza esito. L'occasione più nitida di questa fase della gara è per l'Ancona e arriva al 31' quando sul cross dalla destra, il pallone attraversa l'area di rigore, Di Massimo arma il mancino, la conclusione è interessante, Rossi risponde presente. Due minuti dopo, sulla verticalizzazione, la sponda libera Spagnoli, l'attaccante prende il tempo all'avversario e poi tenta di superare Rossi con un tocco che finisce sul fondo. L'Ancona termina all'attacco il primo tempo, Spagnoli di testa manda fuori. Nella ripresa l'Imolese dopo dieci minuti con De Feo che non riesce a toccare o controllare il pallone che si spegne sul fondo dopo il tocco del portiere. Colavitto prova a cambiare, triplice sostituzione. Al 76' secondo giallo per Agyemang, l'Imolese resta in dieci. All'84' arriva il gol che decide la partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla finisce sul secondo palo dove Mattioli ha il tempo di controllare e poi scaricare in porta di destro. Nel finale di gara ristabilita la parità numerica, con Mezzoni, già ammonito che commette fallo, doppio giallo e Imolese che può provare negli ultimi minuti a cercare il pari. L'Ancona gestisce il vantaggio, vince la squadra marchigiana che nel prossimo impegno sfiderà il Cesena in trasferta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: