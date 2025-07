CALCIO Maurizio Neri: "Quello che è successo al Brescia è un grande dispiacere"

Con l'ex attaccante Maurizio Neri abbiamo parlato di settori giovanili del Brescia:

C'è ancora spazio per poter arrivare in Serie A passando dai settori giovanili di questi paesi?

"Che bella domanda, è un discorso abbastanza lungo. Oggi c'è troppa caccia al giovanissimo campioncino, quindi non gli si dà il tempo di crescere insieme agli amici ma viene subito catturato dalle società più importanti. Quindi il percorso passa attraverso le società professionistiche e non più attraverso le società dilettantistiche, purtroppo".

Maurizio, una domanda su Brescia te la faccio, quanto fa male?

"A Brescia ho passato cinque anni della mia vita splendida, è nata una figlia, sono stato il capitano della squadra per quattro anni, ho tuttora tantissimi amici ed è una ferita veramente enorme. E' un dispiacere per il mondo sportivo in generale, in questo caso per Brescia è inspiegabile, città fantastica, pubblico favoloso, non doveva succedere".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: