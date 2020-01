CALCIO Mauro Camoranesi va in Slovenia, per lui la panchina del Tabor Sezana

Prima le panchine in Messico e Argentina – con risultati deludenti – ora l'avventura in Europa. Mauro German Camoranesi è il nuovo allenatore del Tabor Sezana, squadra di calcio slovena promossa l'anno scorso nella prima divisione nazionale dopo 19 anni di assenza. Il Tabor ha conquistato, fino a questo momento, 19 punti in 20 partite occupando la terz'ultima posizione a +2 sul Bravo. L'obiettivo per l'ex Juventus e campione del mondo nel 2006 è quello di ottenere la salvezza il prima possibile.





Nel servizio l'intervista a Mauro German Camoranesi, allenatore Tabor Sezana.

