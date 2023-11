CHAMPIONS LEAGUE Mazzarri: "Dispiace la sconfitta, ma stiamo crescendo". Inzaghi:" Ho un gruppo di ferro" Al termine delle rispettive sfide hanno parlato i due tecnici: Walter Mazzarri e Simone Inzaghi

Il Napoli cade 4-2 con il Real Madrid una sconfitta che non pregiudica le chance di passaggio del turno. Ai partenopei basterà non perdere con il Braga al Maradona Stadium per passare agli ottavi. L'Inter ha avuto un approccio negativo con il Benfica, tripletta di Joao Mario nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Inzaghi si è ricompattata e ha compiuto l'impresa di rimontare tre gol ai portoghesi. Benfica - Inter 3-3. I neroazzurri si giocheranno a San Siro contro il Real Sociedad il primo posto nel girone.

