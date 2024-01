CALCIOMERCATO Mazzocchi al Napoli: affare da 3 milioni

Mazzocchi al Napoli: affare da 3 milioni.

Il primo acquisto del mercato invernale per il Napoli è Pasquale Mazzocchi. L'esterno difensivo, che fino a questo momento ha collezionato 18 partite e un assist con la maglia della Salernitana, ha effettuato le visite mediche a Roma e si e poi diretto a Castel Volturno per il primo allenamento con i compagni. Affare chiuso per circa 3 milioni: Mazzocchi potrebbe fare il suo esordio domenica contro il Torino.

