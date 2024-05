COPPA DI FRANCIA Mbappè saluta il PSG con il double scudetto e coppa Il PSG batte il Lione 2-1 e si aggiudica la sua quindicesima coppa di Francia

Mbappè saluta il PSG con il double scudetto e coppa.

Tutti gli occhi su Kylian Mbappè alla sua ultima con la maglia del PSG. Lo Stadio Pierre Mauroy vestito a festa per l'omaggio con Coppa al suo re indiscusso: in 7 stagioni 256 gol e sei titoli di capocannoniere consecutivi, cinque scudetti, 4 coppe di Francia con quella conquistata contro il Lione grazie ai gol di Dembelè e Fabian Ruiz, di O' Brien la rete per il Lione. PSG che alza la quindicesima coppa di Francia con una partita dominata e marchiata anche dai grandi interventi di Gigi Donnarumma. La squadra francese resterà estremamente competitiva anche per la prossima stagione ma è chiaro che un po' di preoccupazione per quello che sarà di il dopo Mbappè serpeggia. In campo nazionale questa squadra non ha rivali, ma deve alzare l'asticella in Europa dove nonostante i grandi campioni, i grandi investimenti dell'emiro, la Champions League resta solo un sogno. Mbappè andrà a rinforzare una squadra che tra una decina di giorni proverà a mettere in bacheca la quindicesima Coppa dalle Grandi Orecchie e l'impressione è che con Kylian, il Real Madrid possa diventare imbattibile. Questa finale di Coppa di Francia veniva definita ad alto rischio ed in effetti è stata preceduta da violenti scontri tra le tifoserie. Non un bello spot a due mesi dalle olimpiadi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: