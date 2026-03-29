AMICHEVOLI INTERNAZIONALI Mbappè scatenato, la Francia batte il Brasile Nell'amichevole tra due delle Nazionali più forti del mondo la Francia batte il Brasile 2-1 nonostante l'inferiorità numerica.

La Francia invia un segnale chiaro e forte in ottica Mondiale. La squadra di Didier Deschamps giocherà l’ultima gara del Gruppo I contro la Norvegia a Foxborough il 26 giugno, e nel clima del New England si è trovata a proprio agio, centrando un successo di prestigio pur restando in inferiorità numerica per oltre 40 minuti. Sfida nella sfida quella tra due tecnici che si stimano come Deschamps e Ancelotti. Entrambi gli allenatori hanno scelto formazioni molto competitive, e l’avvio è stato vivace. Il gol del vantaggio transalpino poco dopo la mezz'ora. Lo scatenato Mbappé ha attaccato la profondità sul filtrante di Dembélé e ha scavalcato Ederson con un tocco di classe. Il centroavanti del Real Madrid con questo splendido gol tocca quota 56 reti con la Francia, a una sola lunghezza dal record assoluto dei Bleus di Olivier Giroud 57 . E la Seleção ha trovato anche il vantaggio numerico quando Upamecano è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Wesley al 55 . Il difensore del Bayern Monaco era stato inizialmente ammonito per il fallo appena fuori area, ma il VAR ha portato alla trasformazione del cartellino in rosso. La Francia però ha assorbito il colpo e dieci minuti dopo è tornata a colpire: Olise ha imbucato con precisione per Ekitike, che ha scavalcato Ederson con grande freddezza. Il Brasile è rientrato con una mischia in area che ha portato al primo gol in nazionale di Bremer, A Boston Gilette Stadium di Foxborough Francia batte Brasile 2-1.

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