Medri: "Per il Ravenna calo fisiologico dopo una grande partenza. Il Forlì gioca e raccoglie troppo poco"

Intervista all'ex difensore di Cesena, Cagliari e Ternana Filippo Medri

Ospite di Cose di Calcio, l'ex difensore di Cesena, Cagliari e Ternana Filippo Medri. Con lui abbiamo dato uno sguardo alla romagnole di serie C e D:

"All'inizio Ravenna e Arezzo hanno fatto un campionato fuori dalla norma. Tutte e due hanno fatto grandissimi risultati. Speravo che per Ravenna potesse lottare fino alla fine. Purtroppo l'Arezzo ha continuato a mantenere un trend importantissimo. Si è fatto sotto l'Ascoli in maniera perentoria. È chiaro che dovrà prepararsi bene per i play off, che sono un altro campionato".

Il Forlì sta facendo partite divertenti, però raccoglie poco l'impressione per quello che crea: "

Sì, il Forlì è partito molto bene. Poi è chiaro che nell'ultimo periodo non ha raccolto quello che sicuramente ha fatto vedere in campo. La stagione è più che positiva. Adesso deve consolidare e stare fuori dalla zona play out".

Un'ultima cosa riguardo il campionato di Serie D, dove ci sono le dolenti note:

"L'Imolese ha fatto un'ottima vittoria, da speranza. Purtroppo per le altre due, San Marino e Sammaurese, anche il Tropical, hanno avuto un po' di vicissitudini. Sammaurese, come il Forlì, gioca magari bene, ma non raccoglie. San Marino ha avuto una brutta battuta d'arresto. È chiaro che non è per le Romagnole un'annata positivissima".









