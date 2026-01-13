Melini: "Obiettivo festeggiare degnamente i 100 anni della Sampierana"

Ospite di "Cose di Calcio" il Presidente della Sampierana Oberdan Melini. Il club festeggia quest'anno i 100 anni dalla fondazione.



"È un girone d'andata sulle montagne russe, perché o perdiamo o vinciamo. È vero che nell'era dei tre punti questo qui è meglio, però ultimamente perlomeno le sconfitte sono un po' troppe. Ma che dire, ci è mancata la continuità, forse mancanza di maturità, non so che dire. Certamente nelle ultime cinque partite un solo punto e l'ultimo cammino è sicuramente deficitario".

Il vostro obiettivo ? "Il nostro obiettivo era quello di cercare di riuscire ad arrivare nelle prime cinque posizioni che vogliono dire playoff. Soprattutto nella stagione con la quale la Sampierana festeggia i cento anni di nascita e quindi ci auguriamo un campionato senza troppe sofferenze, anche perché durante la stagione abbiamo così insomma programmato tutta una serie di manifestazioni che vorremmo fare senza essere assillati col cuore in gola del risultato della domenica".

Tra l'altro era un campionato che sembrava prenotato tra virgolette dalla SPAL e invece insomma il campo poi dice che c'è da fare per tutti: "C'è da fare per tutti. Mi dicono che il Mezzolara abbia i migliori giocatori per il campionato di eccellenza e facciamo questa categoria qui. La SPAL ha fatto una gran infornata, è vero che è squadra nuova all'ultimo momento, quindi ha preso giocatori tutti sicuramente di alto livello, tutti dalla Serie D ma che comunque probabilmente non hanno un cuore, non hanno un'anima. Ecco, hanno quattro punti, c'è ancora lo scontro diretto che tra poche giornate ci sarà e si gioca a Ferrara. Io resto convinto che alla fine vincerà la SPAL".







