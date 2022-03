SERIE D Mencagli: "L'arbitro ha visto male e non è tornato indietro" Per l'attaccante del Rimini 11 gol in campionato con quello realizzato con il Borgo San Donnino. Pesa l'ammonizione che lo terrà fuori dal match con la Correggese

L'attaccante del Rimini Federico Mencagli ha realizzato il suo undicesimo gol in campionato. Ma si rammarica per l'ammonizione ingiusta per un tocco di mano che non c'è stato.

