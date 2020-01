SERIE C Mercato: Ardizzone al Cesena, Ferretti alla Triestina, Scappi lascia Rimini

L'Imolese ha annunciato un movimento in uscita. L'attaccante Andrea Ferretti è stato ceduto in prestito alla Triestina a titolo temporaneo. In uscita anche Federico Scappi, il difensore classe 94 ha risolto il contratto con il Rimini. È un nuovo giocatore del Cesena Francesco Ardizzone. Il centrocampista palermitano classe 92 arriva a titolo definitivo dalla Virtus Entella, contratto fino al 30 giugno 2021.



