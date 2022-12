SERIE C Mercato: Haveri dal Rimini al Torino. Torres, esonerato Greco; Marchionni o Petrone per la sostituzione La Torres ha ufficializzato l’esonero di Alfonso Greco e attende il sostituto: si parla di Marco Marchionni, Simone Banchieri, in ballo anche Mario Petrone e Giancarlo Riolfo. L'esterno sinistro del Rimini Kevin Haveri al Torino.

Kevin Haveri classe 2001 verrà ufficializzato a gennaio, resta da capire se resterà a Rimini fino a giugno o partirà subito. Il club di Urbano Cairo da tempo ha manifestato l'interesse per l'albanese del Rimini ed ora è arrivata la fumata bianca. Haveri firmerà un contratto che lo legherà al Torino fino al giugno del 2026. Fino a questo momento ha collezionato 13 presenze con la maglia biancorossa impreziosite da due assist in campionato. Un salto notevole per il 22enne portato a Rimini dal Direttore Sportivo Andrea Maniero che lo aveva anche a Campodarsego. Haveri ha vinto lo scorso anno in Serie D e gioca con continuità in questa stagione con Gaburro. Sono stati diversi i giocatori che dal Rimini sono poi approdati in Serie A, come Matri, Valiani, Cascione, Muslimovic, Ricchiuti, Handonovic, Consigli, molti di loro hanno fatto un unico salto dalla B alla A. Il mercato biancorosso non si chiuderà qui: Maniero ha parlato di un rinforzo per reparto e ovviamente anche di sfoltimento della rosa, che potrebbero portare anche a cessioni importanti.

Intanto salta un altro tecnico in Serie C Girone B, si tratta di Alfonso Greco della Torres. L’allenatore romano lascia Sassari dopo aver centrato la vittoria dei playoff di Serie D e il ritorno tra i professionisti. Fatale per il tecnico la sconfitta contro la Virtus Entella nell’ultimo turno di campionato. Con Greco in panchina, la Torres aveva al momento collezionato 21 punti, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Diversi i candidati per la sostituzione, il primo della lista è Marco Marchionni. L’ex centrocampista di Juventus, Parma e Fiorentina, si è preso qualche ora di tempo per riflettere, c'è anche il Novara sulle sue tracce, club allenato da Marchionni fino allo scorso agosto. Una pista che resta sempre valida, specie in caso di mancato accordo con Marchionni, è quella che porta all'ex San Marino Calcio Mario Petrone. Il quarantanovenne campano è da qualche stagione fuori dal giro del calcio italiano ma ha voglia e fame di rimettersi in moto ripartendo da un progetto ambizioso. E in più ha dimestichezza con la Sardegna avendo già allenato Tempio, Calangianus, Nuoro e Sanluri. Gli altri nomi sono quelli dell'ex Giancarlo Riolfo e Simone Banchieri.

