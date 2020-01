SERIE C Mercato, il Padova piazza il colpo Litteri

Nella settimana in cui si torna in campo, a bollire sono i telefoni. La caccia al profilo giusto è partita. Non è un mistero che il Cesena lo abbia identificato in Cesaretti, attaccante del quale il Gubbio non vorrebbe provarsi prima di averlo sostituito. Piace anche Costantino che a Trieste non resterà visto l'arrivo di Guerra. Alessandria e Teramo la concorrenza da vincere. Anche il Ravenna pensa all'attacco e si butta su Cristian Bunino. Di proprietà del Pescara dove ritorna dal prestito di Padova potrebbe essere nuovamente girato proprio in giallorossa. Dietro mirino su Varoli obiettivo anche del Rimini. Rimini che domani sarà come finisce con Zamparo per cercare eventualmente una punta. Nicola Borghetto dal Bisceglie potrebbe chiudere la casella apertasi con la rescissione di Scotti. Niccolò Romero non sarà il nuovo centravanti dell'Imolese. Probabilmente non resterà al Sud Tirol, ma nel frattempo ha declinato l'offerta della squadra di Atzori. Per puntellare la difesa la Virtus Verona è sulla tracce di Riccardo Serena, mentre in Padova pensa ancora al primo posto e in attacco piazza il colpo Litteri.



