Mercato: Kevin Cannavo' dalla Vis Pesaro al Padova. All'Imolese arriva Bani

E' del Padova la prima pagina sul mercato. La squadra allenata dall'ex Gubbio Vincenzo Torrente spara due colpi grossi. Si tratta di due attaccanti: Kevin Cannavò classe 2000 dalla Vis Pesaro al Padova è ufficiale, l'altro in via di definizione, ma siamo ai dettagli l'ex Cesena Mattia Bortolussi attualmente al Novara. Il Padova accusa un meno 11 dal Pordenone capolista ma è evidente che la società biancoscudata crede ancora nella rimonta, le prossime due sfide di campionato sono proprio con Pordenone e FeralpiSalò prima e seconda in classifica.

Cerca di scuotersi almeno sul mercato l'Imolese. Il centrocampista Cristiano Bani lascia la serie D e l'ambizioso Catania per approdare in Emilia per vestire la maglia rossoblu. Bani è un centrocampista centrale classe 99. Dalla c alla B. Il Modena ufficializza l'albanese Kleis Bozhanaj 22 anni. Bozahanaj fino a questo momento ha collezionato 19 presenze e due gol con la Carrarese dove resterà fino a giugno per poi trasferirsi a Modena.