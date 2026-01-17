TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:36 Vittoria, record sammarinese e grande prestazione per Alessandra Gasparelli 19:30 Riccardo Bezzini: " Da nonno Nedo Sonetti ricevo sempre consigli", Matthias Bonetti: "Felice della mia stagione" 19:24 Manuel Amati: "Peccato per l'autorete", Adrian Ricchiuti: "Abbiamo fatto vedere belle cose" 19:01 Diocesi San Marino-Montefeltro e Rimini insieme per la pace 18:53 Prima vittoria per la San Marino Academy Under 22 18:45 Groenlandia, Scotti: “Meloni nel ruolo di pontiere, collante tra UE e USA” 18:44 Un bel pari tra Domagnano e Pennarossa 18:40 Sigep: c'è anche San Marino con Leagel e il gelato dedicato al Titano 18:13 La Next Gen batte anche l'Ascoli (1-0), pari tra Pianese e Torres (1-1) 17:52 "Jovayork" è il video del disco "Niuiorcherubini" da Sky a Now
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Mercato: poker di acquisti per il San Marino

Prosegue la rivoluzione biancoazzurra

17 gen 2026
Christian Sibilano, Ansah Nana Boakye, Jeremiah Yamoah Omoruyi ed Edoardo Della Salandra (foto AC San Marino Calcio)
Christian Sibilano, Ansah Nana Boakye, Jeremiah Yamoah Omoruyi ed Edoardo Della Salandra (foto AC San Marino Calcio)

Il San Marino Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti sportivi dei seguenti calciatori: Christian Sibilano, Ansah Nana Boakye, Jeremiah Yamoah Omoruyi ed Edoardo Della Salandra. I quattro calciatori si sono già uniti al gruppo squadra e sono a disposizione di mister Ingenito e del suo staff. Sibilano è un portiere classe 2005 di grande prospettiva di proprietà del Monopoli, Ansah Nana Boakye è un terzino fluidificante classe 2005 di piede destro scuola Pontedera, Jeremiah Yamoah Omoruyi è un attaccante classe 2007 di piede sinistro scuola Juventus, Edoardo Della Salandra è una punta centrale classe 2005 di piede destro scuola Lazio. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio