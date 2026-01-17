SERIE D GIRONE F 2025-2026 Mercato: poker di acquisti per il San Marino Prosegue la rivoluzione biancoazzurra

Il San Marino Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti sportivi dei seguenti calciatori: Christian Sibilano, Ansah Nana Boakye, Jeremiah Yamoah Omoruyi ed Edoardo Della Salandra. I quattro calciatori si sono già uniti al gruppo squadra e sono a disposizione di mister Ingenito e del suo staff. Sibilano è un portiere classe 2005 di grande prospettiva di proprietà del Monopoli, Ansah Nana Boakye è un terzino fluidificante classe 2005 di piede destro scuola Pontedera, Jeremiah Yamoah Omoruyi è un attaccante classe 2007 di piede sinistro scuola Juventus, Edoardo Della Salandra è una punta centrale classe 2005 di piede destro scuola Lazio.

