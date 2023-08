SERIE C Mercato: tanti movimenti sulla via Emilia

A 4 giorni dalla chiusura del mercato, a 5 dall'inizio del campionato, la squadre di C lavorano su più fronti. Campo e scrivania: rodarsi e completarsi per poi presentarsi attrezzate e competitive, protese ai rispettivi obiettivi. Sarà un inizio di settimana trafficato in Romagna. A Rimini è atteso Alessandro Lombardi, centrocampista in procinto di accordarsi con i biancorossi, deciso a ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo una stagione vissuta in B con la Reggina, ma archiviata con poche apparizioni. Con lui dovrebbe arrivare anche Luca Stanga, centrale difensivo Under scuola Milan, al Lecco la stagione scorsa. Il suo arrivo potrebbe liberare Nicholas Allievi che lascerebbe la Romagna per trasferirsi alla Pro Vercelli. A Cesena si lavora soprattutto per le uscite. Sono ben 7 giocatori ormai fuori dal progetto tecnico di Mimmo Toscano e ancora sotto contratto. Anche se domani dovrebbero diventare 6. Nicolò Bianchi dovrebbe infatti firmare la risoluzione del contratto con i bianconeri e legarsi con un biennale al Padova. Un'operazione che serve anche a liberare la casella per Ivan Varone che dopo essersi svincolato dal Novara è in parola col Cesena e attende di mettere la firma sul contratto. L'esterno Albertini non andrà ad Ancona, e dunque l'ex Catania si aggiunge all'elenco dei calciatori da piazzare. La Spal chiude il cerchio a centrocampo con l'arrivo di Bertini, 2002, prestito con diritto di riscatto dalla Lazio.

