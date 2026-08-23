Merola-D'Ausilio: il Pescara parte forte e batte 2-0 la Vis Pesaro

Parte con il piede giusto il Pescara che domina in lungo e in largo la Vis Pesaro e vince, con un gol per tempo. Con l'FVS guasto e non disponibile – per questo motivo il match inizia con 10 minuti di ritardo - il Delfino mette subito in chiaro le cose, pressando alto e costringendo i marchigiani ad un avvio prettamente difensivo. Prima vera chance al quarto d'ora: Guarnone respinge il tentativo avversario, Merola se la ritrova lì ma non ha i riflessi pronti per colpire. Dall'altra parte l'occasione più importante della partita con la Vis che – al primo e quasi unico squillo – centra il palo con Giorgini. Scampato pericolo, il Pescara la sblocca nel momento più importante: Merola lascia scorrere la sfera e – appena entrato in area di rigore - fulmina Guarnone con una gran rasoiata. Inizia nel migliore dei modi la stagione del numero 10, su cui i biancazzurri ripongono grandi attese. La Vis si spegne al tramonto della prima frazione quando Berengo riesce soltanto a toccare e Saio gli sbarra la strada.

La ripresa è un monologo pescarese e, dopo 10 minuti, arriva il colpo del ko: ripartenza letale, Vitali serve D'Ausilio che ha una prateria di fronte a sé e – a tu per tu con Guarnone – non sbaglia. Palla sotto la traversa, 2-0 e titoli di coda. Perchè Pesaro non reagisce e il Pescara amministra. Unica nota dolente il possibile infortunio dello stesso Merola, costretto ad uscire dopo una conclusione dal limite. Nel finale i padroni di casa sfiorano il tris: slalom di Meazzi a sinistra e servizio a centro area per Vitali che colpisce il palo, ma poco cambia. La missione Serie B del Pescara inizia con i primi 3 punti stagionali.







