Merola ribalta il Perugia, il Pescara vince 2-1 e sorpassa

Il Pescara ha ingranato e stavolta ne fa le spese il Perugia, rimontato dal bis di Merola, battuto 2-1 in casa e superato in classifica. Fanno 10 punti in 4 turni per il Delfino, che pure parte malissimo: Cisco strappa per vie centrali e va a imbeccare Carriero, che s'accentra al limite e piazza un destro morbido e radente al palo, così, dopo 50”, il Grifone è già avanti.

Un cazzotto a freddo che però non narcotizza il Pescara, anzi: Valzania taglia fuori Borsoi e imbuca per Erradi, che tocca alto da due passi, mentre Motta riceve spalle alla porta, aggira Quirini col controllo e incrocia a niente dal palo. Il Perugia sta coperto e attende il momento propizio per bissare, occasione che si presenta al calare del tempo: Quirini affonda a destra e mette in mezzo, il velo di Van Amersfoort innesca la girata a rete di Canotto che supera Fiorillo, ma non Donati.

Salvataggio sulla linea e ospiti che restano in partita e, con la ripresa, ricominciano subito a spingere, con Zelesny a parare sul volante defilato di Valzania. Ma da lì a poco, nel giro di 4', la partita si ribalta: Merola, entrato all'intervallo, riceve sulla trequarti la sventagliata di Graziani, sale e scocca un perfetto diagonale rasoterra, pescando la buca d'angolo per il pari del Pescara. E subito dopo, erroraccio in retropassaggio di Carriero che finisce col servire D'Ausilio, palla per l'inserimento di Erradi che va a terra sulla scivolata di Quirini. Rigore e ci pensa ancora Merola, che spiazza Zelezny per doppietta e sorpasso biancazzurro.

È il 51° e di fatto c'è ancora un tempo, nel quale il Pescara si mette in gestione e il Perugia fa poco o nulla per riprenderla, non andando oltre a una conclusione da fuori di Seha respinta facilmente da Fiorillo.









