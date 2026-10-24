SERIE C Merola ribalta il Perugia, il Pescara vince 2-1 e sorpassa Carriero porta avanti gli umbri dopo 50", con l'avvio di ripresa però la doppietta in 4' dell'attaccante dà al Delfino la terza vittoria in quattro giornate.

Il Pescara ha ingranato e stavolta ne fa le spese il Perugia, rimontato dal bis di Merola, battuto 2-1 in casa e superato in classifica. Fanno 10 punti in 4 turni per il Delfino, che pure parte malissimo: Cisco strappa per vie centrali e va a imbeccare Carriero, che s'accentra al limite e piazza un destro morbido e radente al palo, così, dopo 50”, il Grifone è già avanti.

Un cazzotto a freddo che però non narcotizza il Pescara, anzi: Valzania taglia fuori Borsoi e imbuca per Erradi, che tocca alto da due passi, mentre Motta riceve spalle alla porta, aggira Quirini col controllo e incrocia a niente dal palo. Il Perugia sta coperto e attende il momento propizio per bissare, occasione che si presenta al calare del tempo: Quirini affonda a destra e mette in mezzo, il velo di Van Amersfoort innesca la girata a rete di Canotto che supera Fiorillo, ma non Donati.

Salvataggio sulla linea e ospiti che restano in partita e, con la ripresa, ricominciano subito a spingere, con Zelesny a parare sul volante defilato di Valzania. Ma da lì a poco, nel giro di 4', la partita si ribalta: Merola, entrato all'intervallo, riceve sulla trequarti la sventagliata di Graziani, sale e scocca un perfetto diagonale rasoterra, pescando la buca d'angolo per il pari del Pescara. E subito dopo, erroraccio in retropassaggio di Carriero che finisce col servire D'Ausilio, palla per l'inserimento di Erradi che va a terra sulla scivolata di Quirini. Rigore e ci pensa ancora Merola, che spiazza Zelezny per doppietta e sorpasso biancazzurro.

È il 51° e di fatto c'è ancora un tempo, nel quale il Pescara si mette in gestione e il Perugia fa poco o nulla per riprenderla, non andando oltre a una conclusione da fuori di Seha respinta facilmente da Fiorillo.



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