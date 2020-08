Messi: i tifosi del Barcellona contro l'addio dell'attaccante argentino

Continua a tenere banco la possibile partenza di Messi. L'attaccante argentino sarebbe vicinissimo all'addio al Barcellona. Una decisione che ha portato alla protesta dei tifosi blaugrana che non hanno accettato che il loro capitano possa lasciare la squadra. Non mancano tensioni in città con i tifosi che sono scesi in strada per manifestare il proprio disappunto nei confronti della società. Cori e striscioni contro Bartomeu per sostenere Messi. Circa 200 i tifosi del Barcellona che si sono raccolti attorno al Camp Nou. Una situazione poi diventata più tesa quando alcuni hanno tentato di fare irruzione nello stadio. E' stato necessario l'intervento della polizia per evitare che la situazione peggiorasse. Messi dovrebbe rientrare a Barcellona domenica, in quel momento dovrebbe definire meglio suo futuro. Il Manchester City sarebbe in pole position, con PSG e Inter in attesa di subentrare per portare in Francia o in Italia l'asso argentino.