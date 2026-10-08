ADDIO ALLA NAZIONALE Messi, l'ultimo tango argentino: l'addio di una leggenda Allo stadio Monumental di Buonos Aires 85 mila spettatori hanno assistito alla sua ultima con l'Albiceleste

Messi, l'ultimo tango argentino: l'addio di una leggenda.

C’è una maglia numero 10 con una sola parola: Gracias. È comparsa davanti al Monumento Nacional a la Bandera di Rosario, la città che ha visto nascere Lionel Messi, per accompagnare il suo ultimo saluto alla nazionale argentina. Al Monumental di Buenos Aires, davanti a oltre 85 mila spettatori, si è chiuso un capitolo lungo più di vent’anni. Un gol e due assist nella vittoria per 3-0 contro il Benin, poi le lacrime, gli abbracci e l’ovazione di un popolo che ha imparato ad amarlo senza riserve. Dalle delusioni alle vittorie, fino alla conquista del Mondiale in Qatar nel 2022: Messi ha trasformato una storia tormentata in un legame eterno con l’Albiceleste. La maglia gigante davanti al monumento non è soltanto un omaggio. È il grazie di una città, di una nazione e di milioni di tifosi. Perché i campioni possono smettere di giocare, ma certe leggende non smettono mai di appartenere alla loro gente. Gracias, Leo. L’Argentina, ma non solo ti porterà per sempre nel cuore. Sono quei campioni che non hanno confini, inoltre il campione argentino ha recentemente allungato il suo contratto con l'Inter Miami fino al termine della stagione 2028. Lionel Messi lascia l'Albiceleste dopo 21 anni, con 208 presenze, 126 gol. Campione del Mondo in Qatar nel 2022, inoltre due volte vincitore della Coppa America 2021 e 2024, e del trofeo “Finalissima” tra la vincitrice della Coppa America e dell'Europeo, Argentina – Italia 3-0 giocata a Londra il primo giugno 2022. Messi non segnò ma fu protagonista con due assist e venne eletto MVP della sfida. I trofei vinti dalla “pulce” con l'Argentina in totale sono 6 se aggiungiamo anche i due vinti con la Nazionale giovanile. Diego e Lionel l'Argentina ha esportato nel mondo i due giocatori più talentuosi di tutti i tempi.

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