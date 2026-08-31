Messi lascia la Nazionale argentina: "Decisione sofferta ma è giunto il momento"

«Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il mio ritiro dalla Nazionale». È con queste parole che Leo Messi comunica la decisione di lasciare la Nazionale argentina, dopo la finale persa contro la Spagna e la vittoria del Mondiale 2022. Leo lascia l'Albiceleste dopo 207 presenze condite da 125 gol: primatista per caps, reti e anche assist. Oltre al titolo mondiale in Qatar anche 2 Copa America (2021, 2024) e l'oro olimpico a Pechino 2008.

L’annuncio arriva attraverso un post sui social particolarmente personale: una lettera scritta a mano su un foglio, appoggiato sul divano. Messi racconta una scelta dolorosa, ma maturata con convinzione: «È una decisione che mi ha ferito profondamente e continua a farlo, ma capisco che sia arrivato il momento giusto. Ho sempre dato il massimo per questa maglia, non soltanto negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per regalare gioia e rendere orgogliosi gli argentini attraverso il calcio».

Nel messaggio c'è anche un chiaro riferimento al futuro e a una carriera ormai vicina alla conclusione. «Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amo e amerò per sempre far parte della Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo e non ho più nulla da dare. Inoltre, ci sono giovani giocatori promettenti che stanno crescendo e che meritano il loro spazio».

Messi si congeda poi con un ringraziamento a chi lo ha accompagnato nel lungo percorso con l'Albiceleste: «Ora sarò uno di voi, a fare il tifo e a sostenervi da bordo campo, nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili. Grazie alla mia famiglia, che mi è sempre stata accanto in questo viaggio bellissimo ma complicato. Grazie a tutti gli allenatori, ai compagni di squadra e ai dirigenti con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Porto con me ricordi e momenti indimenticabili».

Infine, una precisazione dal forte significato personale: «Ho scritto queste parole il 21 luglio, due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quello che è successo a mio padre, ne sono ancora più convinto di prima». Parole che segnano così l'addio di Messi alla Nazionale argentina e, con ogni probabilità, l'inizio dell'ultimo capitolo di una carriera leggendaria.









