Messi tiene in corsa l'Argentina, la Costa Rica sorprende il Giappone

Messi batte un colpo e l'Argentina resta in corsa. L'Albiceleste batte 2-0 il Messico in una partita noiosa e bloccata fino a un lampo della Pulce, che porta in vantaggio i suoi con un sinistro dalla distanza preciso in angolo basso. Per lui sono 8 gol in 21 presenze ai Mondiali, esattamente come Maradona. La rete che chiude il discorso è di Enzo Fernandez, autore di un gran destro a giro. L'Argentina raggiunge l'Arabia al 2° posto e per qualificarsi dovrà fare risultato con la Polonia, che ha un punto in più: una sconfitta vorrebbe dire eliminazione certa.

Nella prima gara di oggi la Costa Rica riscatta il tremendo esordio con la Spagna superando 1-0 il Giappone, che fa la partita ma, nel finale, viene infilato dal mancino di Fuller.