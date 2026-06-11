Messico - Sudafrica apre il Mondiale delle polemiche: Spagna favorita per la vittoria finale

È il giorno dei Mondiali, è il Giorno di Canada-Messico-Stati Uniti 2026, 23a edizione della Coppa del mondo, che si aprirà stasera, alle 21 sammarinesi, con la sfida tra Messico e Sudafrica, seguita, alle 4, da Corea del Sud – Cechia. Non è ancora cominciato, ma è già da mesi il Mondiale delle polemiche, frutto delle tensioni geopolitiche e delle linee sempre più restrittive adottate dagli Usa. Si è andati dal rischio – infine scongiurato in qualche modo – di non vedere al via le Nazionali provenienti dal Medio Oriente ai controlli più che maniacali a cui sono state sottoposte alcune delegazioni, dal respingimento, tra gli altri, del somalo Omar Artan, miglior arbitro africano del 2025, ai problemi con i campi di allenamento, ai prezzi esorbitanti e ad altro ancora.

Ma sarà anche il Mondiale dell'incertezza, il più incerto da diverse edizioni a questa parte, perché non c'è una vera padrona designata del torneo. Secondo i bookmakers, la favorita, seppur di poco, è la Spagna campione d'Europa in carica, che la spunta di un'unghia rispetto alla Francia finalista nelle ultime edizioni. Più lontana è l'Argentina campione del mondo, che arriva alla competizione con diversi giocatori reduci da infortuni recenti – alcuni ancora non smaltiti – e in dubbio per i gironi. Stesse quote per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, all'ultima occasione mondiale, ma che è una squadra, secondo tanti, capace di poter sorprendere.

Tra l'accoppiata Spagna – Francia e quella Argentina – Portogallo s'inserisce quella formata dall'Inghilterra di Tuchel, la Nazionale delle convocazioni che tanto hanno fatto discutere, e dal Brasile di Ancelotti e Neymar. Più lontane Germania e Olanda.

Rimasta a casa – ancora – l'Italia, l'ultima vincitrice di almeno una Coppa del mondo che sarà in corsa è l'Uruguay, che non alza il trofeo dal 1950. Tuttavia, è una Nazionale lontana parente di quella che arrivò quarta nel 2010 e che vinse la Copa America nel 2011, guidata dai vari Forlan, Suarez e Cavani, e le probabilità di un lungo percorso non sono alte. Ma chissà, potrebbe anche essere la volta dell'Africa, con Marocco e Senegal, finaliste di una Coppa d'Africa i cui strascichi continuano e non si è ancora conclusa, che sembrano mature al punto giusto per tentare di sorprendere i colossi.







