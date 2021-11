Fabrizio Miccoli, dopo la condanna definitiva di martedì sera e prima di ricevere l'ordine di esecuzione firmato stamattina dalla Procura di Palermo, si è presentato spontaneamente nel carcere di Rovigo. L'ex calciatore dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per Miccoli non esiste soluzione alternativa alla prigione, perché a causa dell'aggravante non vengono concesse misure alternative.