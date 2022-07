Michel Platini e Sepp Blatter assolti per l'accusa di frode Platini: "Vinto una prima partita, non mi fermo qui"

Michel Platini e Sepp Blatter sono stati assolti dall'accusa di truffa ai danni della FIFA. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi di reclusione , con sospensione della pena. Blatter e Platini si erano sempre dichiarati innocenti. L'86enne svizzero era accusato di frode, appropriazione indebita di fondi FIFA e cattiva gestione e di falsificazione di un documento. Il francese, ex presidente della UEFA, era stato accusato di frode, appropriazione indebita, contraffazione e complicità nella presunta cattiva gestione di Blatter. L'indagine penale contro Blatter era iniziata nell'autunno 2015. L'allora presidente della FIFA aveva annunciato le sue dimissioni dopo le perquisizioni della polizia e l'arresto di alcuni funzionari del massimo organismo calcistico mondiale. Blatter e Platini erano stati banditi per anni dal comitato etico della FIFA che ha posto fine alla loro carriera.

Le prime parole di Michel Platini sono state chiare e dirette: "Si è deciso che dovessi essere bandito da qualsiasi attività nel calcio, io che ho dedicato la mia vita al calcio, che al calcio soprattutto ho dato tutto. Lo ha deciso la FIFA. Poi mi hanno chiamato corruttore, riciclatore di denaro, falsario. Non lo lascerò perdere. Quindi vedremo cosa succederà. Abbiamo tempo, ci penseremo, ma non lascerò passare nulla”.

