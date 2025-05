Michele Benedetti: "La promozione del Forlì è un capolavoro, ma la salvezza del San Marino è ugualmente un'impresa"

Nel video l'intervista

"Secondo me ci sono le categorie e quindi qualcosa bisognerà fare. Chiaro che partiranno già da un anno di lavoro col mister, quindi chi rimarrà saprà già cosa vuole. E' un capolavoro perché comunque battere delle corazzate, adesso hai detto Ravenna, ma c'era anche Pistoiese, insomma c'era una squadra che all'inizio hanno detto noi vogliamo vincere. Il Forlì secondo me non era nella griglia inizialmente favorito, però ha battuto tutti i record dominando e soprattutto con gli avversari che hanno riconosciuto la forza del Forlì e questo penso che vada grandi complimenti alla società e a Miramari".

Una cosa te la chiedo sulla salvezza del San Marino che è arrivata senza passare dai play-out a un certo punto del campionato sembrava tutt'altro che certa.

"Sì, giocando tra virgolette all'estero, insomma quello che ho seguito, secondo me ha fatto una salvezza importante, Biagioni ha fatto un bel lavoro, ho un amico che è dentro lo staff, li ho seguiti, mi auguro che il prossimo anno tornino a giocare a San Marino, che ci sia un po' più di vicinanza anche a questa società, però salvarsi in questo girone di Serie D non era facile farlo senza passare dai playout, penso che sia stato fatto un ottimo lavoro".

Play-off fase nazionale, già le prime sorprese le abbiamo viste: la domanda più facile del mondo, chi li vince?

"Vicenza, secondo me, una squadra sulla carta molto forte, ha avuto la possibilità di vincere il campionato a pochissime giornate dalla fine, dopo una grandissima rincorsa, poi si è fatta riscavalcare, però hanno già l'esperienza anche dall'anno scorso della finale con la Carrarese, secondo me hanno grandissima voglia di completare questo percorso con Vecchi e hanno la possibilità, essendo secondi, di poter anche gestire un attimino la testa di serie che sono".