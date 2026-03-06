RIMINI CALCIO Michele Lari: "Sul Rimini Calcio ci sono approfondimenti in corso" L'Assessore allo Sport di Rimini Michele Lari non si sbottona ma parla di colloqui in corsa tra comune e imprenditori interessati al Rimini Calcio

Michele Lari, Assessore Sport Comune di Rimini, dà qualche aggiornamento sul "nuovo" Rimini Calcio che sorgerà dopo il fallimento della società: "Non possiamo negare che ci sono colloqui in corso. Stiamo avendo delle interlocuzioni, questo non lo stiamo negando. Ancora siamo in una fase preliminare, stiamo approfondendo dei rapporti, stiamo approfondendo delle interlocuzioni che stiamo avendo. Speriamo a breve di poter concretizzare qualcosa di più".

