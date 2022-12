Michele Marcolini nuovo ct di Malta Manuela Tesse, ct della squadra femminile

L'ex calciatore dei Chievo, Michele Marcolini è il nuovo ct di Malta. Il tecnico italiano, che ha guidato anche il Santarcangelo in serie C nel 2017/2018, prende il posto di Davis Mangia. Marcolini ha sottoscritto un contratto fino al 2024.

Scelta italiana anche in campo femminile, con l'ex Torres Manuela Tesse nominata come ct della nazionale femminile sempre fino al 2024.

