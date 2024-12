SERIE C Miglietta: "Mi piace molto la Ternana. Per il momento hanno deluso Ascoli, Perugia e Spal" Cocefisso Miglietta ha militato nel San Marino Calcio e nella Fiorita

Ospite di Ci vediamo il lunedì l'ex centrocampista Crocefisso Miglietta che ha chiuso la carriera da calciatore professionista proprio a San Marino. Miglietta, vede la Ternana squadra favorita per la promozione in B, e indica in Ascoli, Spal e Perugia le squadre che nella prima parte di stagione hanno maggiormente deluso.

