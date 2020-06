MODENA Mignani: "Aspettiamo il Consiglio Federale, poi ci daremo un obiettivo"

Le ultime tracce di calcio giocato si perdono ormai nella notte dei tempi pre Covid. Ma l'attesa infinata è ora a una svolta, domani infatti il Consiglio Federale stabilirà date e modalità della ripresa anche del campionato di serie C. Il Modena attende, prima che la pandemia bloccasse tutto la società aveva optato per il cambio di guida tecnica passata da Zironelli a Mignani e col nuovo allenatore i canarini avevano cambiato marcia. Ma su cosa aspettarsi dal Consiglio di domani Mignani non si sbilancia. Resta il buon lavoro fatto fino a qui e la speranza di poterlo completare senza aspettare l'anno prossimo.

Nel video l'intervista al tecnico del Modena Michele Mignani.



