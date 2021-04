Mihajlovic: “Che sia Inter o Borgo Panigale noi giochiamo con la nostra mentalità”. Conte: “Siamo pronti per il rush finale”

Sinisa Mihajlovic - Antonio Conte

Come al solito pittoresco Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna risponde “piccato” ad un giornalista che gli chiede come giocherà il Bologna contro l'Inter capolista: “se vuoi – dice Mihajlovic” mettiamo il pullman davanti alla nostra porta. Come vuoi che giochiamo? Che sia chiami Inter o Borgo Panigale – aggiunge il tecnico del Bologna- noi giochiamo sempre per essere propositivi. Mi risulta che negli ultimi due anni con loro siamo riusciti a vincere”. Alla vigilia ha parlato anche il tecnico dell'Inter Antonio Conte: “ci aspettano 3 partite in 9 giorni cominciamo a pensare ad una partita alla volta. C'è il Bologna allenata da un ottimo tecnico e che gioca un calcio aggressivo e vivace. Noi – conclude Conte- dobbiamo restare concentrati e ripartire esattamente con la stessa intensità messa in campo prima della sosta”