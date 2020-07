Mihajlovic: "Nessuna rottura tra me e il Bologna"

Oggi inizia la 35esima giornata di Serie A con Atalanta-Bologna, in campo alle 19.30, e Sassuolo-Milan alle 21.45.

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nella conferenza stampa pre-gara, infastidito dalle voci su un suo possibile divorzio dalla sua squadra ci tiene a chiarire: "Nessuna frattura tra me e il Bologna: Europa possibile, ma serve tempo".

Al Mapei stadium, invece, il Sassuolo accoglierà il Milan, la squadra più in forma del campionato. Il tecnico Roberto De Zerbi prova a caricare i suoi: "Loro sono in forma ma anche noi lo siamo. Faremo una grande partita". Quando poi i giornalisti gli chiedono se ci sono ancora delle possibilità per gli emiliani-romagnoli di approdare in Europa De Zerbi promette: "Ci proveremo in tutti i modi".