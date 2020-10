MERCATO Mihajlovic, no a Mandzukic: "Non lo voglio, ora che torna in forma passano altri 2/3 mesi" L'ex attaccante della Juve, accostato al Bologna, non convince il tecnico rossoblu.

Niente Bologna per Mario Mandzukic. Svincolato dopo l'esperienza in Qatar, l'ex attaccante della Juventus era stato accostato ai rossoblu, ma Sinisa Mihajlovic non è interessato: "Io non l'ho mai sentito. Non lo voglio, prendere uno per prendere non ha senso. È svincolato, tempo che arrivi, uno grosso come lui, prima che torni in forma passano 2/3 mesi e arriva gennaio".



