SERIE A Mihajlovic vince un'altra partita: ricovero finito, rientra a casa L'allenatore del Bologna ha lasciato il Sant'Orsola: ora qualche giorno a Roma dalla famiglia e poi il ritorno a Casteldebole.

Dopo 34 giorni, Sinisa Mihajlovic lascia l'Ospedale Sant'Orsola e torna a casa, a Roma. Il tecnico del Bologna era ricoverato dal 29 marzo scorso per combattere una possibile insorgenza legata alla leucemia. Ora, dopo che valori e analisi hanno dato segni confortanti, il rientro in famiglia e, nei prossimi giorni, il ritorno a Casteldebole, per guidare di nuovo il Bologna. Che nel frattempo ha reagito in maniera importante all'assenza dell'allenatore, assicurandosi la salvezza con 6 risultati utili tra cui i pari con Milan, Juventus e Roma e il successo con l'Inter.

