Milan al dentro o fuori col PSG, vigilia con scontri: un francese è grave

Nel video le parole di Stefano Pioli e Maurizio Sarri

Stasera comincia la fase di ritorno dei gironi di Champions. Missione disperata per il Milan, ultimo con 2 punti e zero gol fatti che riceve a San Siro il Paris Saint Germain capolista, a quota 6. Vigilia infuocata sia per il ritorno a Milano di Gigio Donnarumma, per il quale è pronta la contestazione rossonera, sia per gli scontri della notte tra le due tifoserie: accoltellato un francese, che è grave. Sempre alle 21 c'è anche la Lazio che a sua volta ospita la capolista, il Feyenoord: qui è ancora tutto in ballo, con gli olandesi, l'Atletico Madrid e i biancocelesti tutti racchiusi in tre punti.

