SERIE A Milan: Donnarumma, Hauge e tre membri del gruppo squadra positivi al Covid

Brutte notizie per il Milan in vista del big match di questa sera in Serie A contro la Roma. Gianluigi Donnarumma e Jans Hauge sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi, ovviamente, salteranno la sfida con i giallorossi.

Oltre ai due giocatori, positivi anche tre membri appartenenti al gruppo squadra. Sono tutti asintomatici e sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare. Come affermato dal comunicato della società rossonera, non ci sono altre positività nel nuovo giro di tamponi effettuato.



