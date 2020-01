Milan, è arrivato Ibra

Nove anni dopo la prima volta, Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Lo svedese è atterrato a Linate alle 11.30 e ad attenderlo per questa sua seconda avventura in rossonero c'era Zvonimir Boban. Grande entusiasmo dei tifosi per l'arrivo del 38enne attaccante che si è poi trasferito alla clinica “La Madonnina” per le visite mediche di rito. Domani alle 10 la presentazione ufficiale a Casa Milan, poi il trasferimento a Milanello per conoscere il tecnico Pioli e i nuovi compagni. La prima partita di Ibrahimovic con il Milan dovrebbe essere il 15 gennaio contro la Spal in Coppa Italia, a San Siro.