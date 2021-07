Milan: è il giorno di Giroud

Olivier Giroud è atterrato ieri sera a Milano, l'attaccante francese, questa mattina ha raggiunto la clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito. Nel pomeriggio è prevista la firma del contratto per Giroud sarebbe pronto un biennale da 3 milioni con opzione per il l'anno successivo.

