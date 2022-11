CAMPIONATO SERIE A Milan e Juve non mollano il Napoli, ora Serie A in sosta Mondiale

Milan e Juventus non mollano il Napoli mentre la Serie A comincia la lunga sosta imposta dai Mondiali senza Italia.

I rossoneri battono 2-1 la Fiorentina nel recupero grazie a un autogol di Milenkovic e vanno a -8 dagli azzurri. I rossoneri partono a razzo e la sbloccano dopo 2' con Leao, poi calano d'intensità e al 28' vengono raggiunti dalla zampata di Barak. Nella ripresa i padroni di casa crescono, ma faticano a creare occasioni davvero pericolose e il match si mantiene in equilibrio fino al 92', quando l'autogol regala i 3 punti alla squadra di Pioli.

Gli uomini di Allegri travolgono 3-0 la Lazio allo Stadium e tornano in zona Champions. È Moise Kean il grande protagonista del match con una doppietta. Alla fine di un primo tempo equilibrato il numero 18 bianconero sblocca la gara su perfetto assist in verticale di Rabiot, poi nella ripresa si ripete ribadendo in rete una respinta corta di Provedel su un sinistro di Kostic. Nel finale Milik firma il tris su assist di Chiesa.

Si rilancia anche l'Inter, che trova a Bergamo sull'Atalanta il primo successo contro una big. Altro pari 1-1, fischi del pubblico e polemiche (Mourinho espulso) per la Roma in casa con il Torino.

