Il mondo del calcio in lutto. E' morto Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan degli anni Sessanta. Nato in provincia di Lodi, il 10 agosto 1942, in carriera ha vinto tutto: 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia rossonera, oltre all'Europeo con l'Italia nel 1968.