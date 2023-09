LUTTO Milan: è morto Giovanni Lodetti

Il mondo del calcio in lutto. E' morto Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan degli anni Sessanta. Nato in provincia di Lodi, il 10 agosto 1942, in carriera ha vinto tutto: 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia rossonera, oltre all'Europeo con l'Italia nel 1968.

